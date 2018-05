“Por que, senhor, por quê! Por que mataram ela, meu Deus, por quê?”, grita mãe desesperada pela filha morta em tiroteio no Preventório

Fonte: R7.com

A seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, no dia 17 de junho, no domingo, às 15h (horário de Brasília), contra a Suíça. Depois disso, o time de Tite entrará em campo no dia 22 de junho, contra a Costa Rica, às 9h, na sexta-feira, e fechará sua participação na primeira fase no dia 27 de junho, quarta-feira, às 15h, contra a Sérvia.

Nesses dois últimos jogos, que caem em dias úteis da semana, o país deverá parar para assistir aos jogos da seleção. Mas isso não significa vai ser feriado. De acordo com o Ministério do Planejamento, ainda não foi definido uma alteração ou não do calendário dos feriados nacionais em dias de jogos da copa.

Os funcionários públicos estaduais e municipais vão depender das decisões de cada prefeito e governador. Por exemplo, a cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, já definiu que será ponto facultativo todo o dia 22 e no dia 27, depois das 12h.

Bancos

O Banco Central anunciou mudança nos horários em que os bancos funcionarão nos dias de jogos do Brasil no Mundial. Quando as partidas forem às 9h, a agências vão abrir das 13h às 17h. Quando forem às 11h, os bancos ficarão abertos das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00. Se o jogo acontecer às 15h, os clientes terão das 9h às 13h para resolverem seus problemas bancários.

As agências terão de colocar informativos com os horários de funcionamento com no mínimo 48 horas de antecedência.

Setor privado

Se você trabalha no setor privado, a decisão é individual. Cada empresa resolve individualmente como agirá com os seus funcionários. Por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria não vai passar nenhuma orientação para as empresas.

Feriado ou não a verdade é que todo mundo vai dar um jeitinho de parar e assistir Neymar e companhia atuando na Rússia.

Veja qual é a programação dos jogos do Brasil na Copa do Mundo: