PM frustra roubo e prende criminosos após cerco policial no Belo Jardim

O litro da gasolina aditivada chegou ao preço de R$ 5,32 em Cruzeiro do Sul. A gasolina comum está sendo vendida em um dos postos da cidade acreana, ao preço de R$ 5,25 o litro. O aumento margeia os R$ 0,30, após quase seis meses sem qualquer aumento na tabela das bombas.

Segundo reportagem da Revista Veja, replicada pelo ac24horas essa semana, por Estado, o maior preço médio para a gasolina foi encontrado no Acre, 4,887 reais. A gasolina com menor preço médio por litro foi a de Santa Catarina: 3,898 reais por litro.

No mesmo período, o preço médio do litro do diesel avançou de 3,585 reais para 3,644 reais. O preço médio mais caro foi a do Amapá, 4,558 reais. Já o mais barato foi o do Paraná, por 3,454 reais.

Entre uma semana e outra, o preço médio do litro do álcool caiu de 2,853 reais para 2,802 reais. O etanol mais caro é do Acre (4,064 reais por litro), enquanto o mais barato é o de São Paulo (2,613 reais).