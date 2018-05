Lei institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar em Cruzeiro do Sul

Após percorrerem aproximadamente 40 km em perseguição, a Polícia Civil de Jaru capturou na tarde de terça-feira (15), o foragido da justiça do estado do Acre, João Paulo Lacerda Coelho, 27 anos, ele é investigado como possível autor do homicídio ocorrido no último dia 29 em Gov. Jorge Teixeira e suspeitos de vários outros homicídios.

João Paulo, transitava pela RO-463 em um Honda Civic de cor prata com placa do Acre, quando foi avistado pela Policia Civil vindo este a empreender fuga até o município de Jaru e se refugiar atrás de uma geladeira no interior de um estabelecimento comercial, próximo ao Hospital Municipal.

O delegado de Polícia Dr. José Valney Calixto, juntamente com dois agentes da Polícia Civil se dirigiam até o Município de Gov. Jorge Teixeira, para participariam de uma reunião, momento em que se depararam com o veículo do suspeito, a policia já o investigava pelo crime ocorrido no ultimo dia 29, e estava de posse de seu mandado de prisão expedido pela comarca do Acre, onde o mesmo é foragido.

Os Policiais assim que observaram o veículo que seguia em sentido contrário, realizaram o contorno e passaram a segui-lo, sendo notado pelo criminoso que empreendeu fuga em alta velocidade e ao chegar próximo à BR-364, havia um bloqueio do DNIT, onde se encontravam vários veículos parados, ao perceber a aproximação da Polícia, o foragido avançou o bloqueio e empreendeu fuga pela rodovia em obras, sentido a Jaru, sendo acompanhado pelos policiais até o perímetro urbano.

O fugitivo tentou despistar a policia adentrando algumas ruas, e ao se aproximar de um laboratório localizado na Rua Florianópolis próximo ao Hospital Municipal, abandonou o veiculo e invadiu o estabelecimento.

A Polícia Civil que neste momento já contava com apoio da Policia Militar, fez o cerco e instantes depois encontrou o foragido escondido atrás de uma geladeira na cozinha do laboratório.

Dados os fatos ele recebeu voz de prisão, e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

De acordo com o delegado de Polícia Dr. Calixto, João Paulo também é suspeito de envolvimento em outros homicídios ocorridos na região, que estão sendo investigados pelo Serviço de Investigação da Policia Civil-SEVIC.

João Paulo é foragido da justiça do estado do Acre onde deveria estar cumprindo 26 anos de prisão por um crime de Homicídio.

Fonte: Rondônia Aqui