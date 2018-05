Inscrições para o Casamento Coletivo na Capital iniciam na segunda-feira, dia 21

Uma poderosa onda de frio polar chega ao Brasil neste fim de semana, sábado – 19/5/2018 -, e despenca a temperatura, desde o sul do país até o Amazonas, incluindo, no caminho, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre e planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

No Acre e em Rondônia, os ventos da friagem começam a soprar, com fortes rajadas, a partir da tarde de sábado, aumentando de intensidade no domingo.

A temperatura cai bruscamente no leste e sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia, no sul e oeste de Mato Grosso, no sul do Amazonas e no sul e sudoeste de Goiás, além das planícies da Bolívia e do sudeste do Peru. Em toda esta área, as mínimas, no domingo e na segunda-feira próximas, deverão ficar abaixo de 17ºC, sendo que, em algumas cidades, podem atingir valores inferiores a 12ºC, porém, devido aos ventos intensos que estarão soprando, a sensação térmica será muito inferior.

Esta será uma massa de ar polar que se deslocará com muita velocidade e força, sendo que seus ventos poderão ser sentidos até em Manaus, mas de forma suave na capital amazonense.

Esta friagem atingirá todos os municípios do Acre, de Rondônia e do sul e oeste do Amazonas, além de boa parte de Mato Grosso, porém, as temperatura mais baixas ocorrerão no leste e sul acreano, no sul e oeste rondoniense, na região do Pantanal Mato-grossense e no sul e sudoeste de Goiás.