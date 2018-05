Avenida Getúlio Vargas será interditada para interligação da rede de esgoto

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão da Mulher Advogada, realizará uma conversa muito especial com Fernanda Marinela, presidente da Seccional de Alagoas. Com o tema: “Os Desafios e os Avanços dos Direitos da Mulher” o evento ocorrerá dia 17 de maio, no auditório da OAB/AC, às 18h.

Estudantes, advogados e demais operadores do direito podem participar do evento, com certificação de duas horas. A inscrição, realizada no site www.oabac.org.br, custará 1Kg de alimento não perecível, entregue no dia. Os alimentos arrecadados serão doados a instituições carentes assistidas pela Comissão de Ação Social (CAS) da OAB/AC.

Inscreva-se e participe do evento para saber mais sobre empoderamento feminino, mulheres na carreira jurídica, direitos conquistados e outros assuntos atuais que envolvem as mulheres.

Serviço

Evento: Conversa com Fernanda Marinela;

Data: 17 de maio de 2018;

Horário: 18h;

Local: auditório da OAB/AC;

Inscrições: 1Kg de alimento não perecível – www.oabac.org.br.​