Triplex atribuído a ex-presidente Lula, do PT é leiloado por R$ 2,2 milhões

O deputado Ney Amorim, pré-candidato ao Senado Federal nestas Eleições 2018, recebeu o apoio importante de todos os vereadores do município de Santa Rosa do Purus, nesta terça-feira, 15, em Rio Branco.

liderados pelo presidente da Mesa Diretora da Câmara de Santa Rosa, James Moura, os parlamentares Aldo Moura, Genival Sales, Cacique Manoel Kaxinawá, Enio e Francisco Kulina e Orlando Roque manifestaram total adesão ao projeto político de Ney Amorim rumo ao Senado da República, nestas Eleições de 7 de outubro.

“Estamos aqui para retribuir a força que o senhor tem dado ao nosso município e aos demais próximos de nós. Somos testemunhas do quanto nos ajuda e ajuda nosso povo lá das cabeceiras do Purus”, ressaltou James Moura, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Purus.

De sua parte, Ney Amorim lembrou o passado de luta do seu pai, Josué Amorim, o primeiro vereador eleito na Baixada da Sobral, e o quanto é difícil ser um parlamentar de Câmara Municipal.

“Muitas vezes vocês são cobrados pela população por problemas que fogem à competência da própria Câmara, mas mesmo assim, vocês conseguem fazer muito com o pouco. E isso é o mais importante. Por isso mesmo que o vereador dever ser valorizado”, frisou o deputado, que por onde passa nas cidades interioranas recebe o carinho e o apoio das pessoas.

Ney agradeceu a manifestação de apoio de todos os parlamentares e recordou-se do tratamento hospitaleiro da população de Santa Rosa do Purus, em caravana recentemente para ouvir as pessoas que moram nos municípios mais distantes do estado, os chamados municípios isolados.

“Fico muito grato em receber os amigos que também manifestam aqui a gratidão pelo que fizemos a esse município extraordinário, que é Santa Rosa do Purus”, afirmou Ney Amorim.

No último sábado, no auditório da Educação, o pré-candidato também participou de importante encontro com os movimentos sociais, sindicais e comunitários, no qual expressou o seu desejo de trabalhar por um estado economicamente forte e mais igualitário, uma das bandeiras de seu projeto enquanto pré-candidato ao Senado da República.