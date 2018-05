Por 7 a 3, Câmara de Rio Branco aprova prestação de contas de Marcus Viana

Por 7 votos a 3, a Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovou na sessão desta terça-feira, 15, as prestações de contas da gestão do ex-prefeito Marcus Viana (PT), referentes a 2013 e 2014. Os processos são de autoria do TCE, que em seu parecer técnico aprovou as contas do petista com ressalvas.

Três vereadores de oposição: Célio Gadelha (PSDB), N. Lima e Roberto Duarte (MDB) votaram contra por causa do item “ressalva”. A votação na Câmara teve caráter meramente político.

“A gente votou contra porque existiam ressalvas nas contas do ex-prefeito. Vale lembrar que a aprovação da Câmara é política, a técnica vem do Tribunal de Contas do Estado. Em análise das contas vinda do TCE, a gente pôde ver que as contas foram aprovadas com ressalvas e essas ressalvas nos deixam muito preocupados com o que pode vir a acontecer lá na frente se houver uma auditoria ou investigação em relação a isso”, disse o líder da oposição na Casa, Roberto Duarte (MDB).

Já o líder do PT na Câmara, Rodrigo Forneck, não vê motivo para polemizar sobre o tema, já que o TCE aprovou as contas de Marcus. Ele informou que as ressalvas “são coisa pequena”.