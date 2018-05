MPAC lança 9ª edição do Prêmio de Jornalismo com temática sobre segurança pública e direitos humanos

Com a presença dos profissionais da imprensa, a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, lançou nesta terça-feira (15) o 9º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A edição deste ano será realizada com o tema “Segurança Pública e Direitos Humanos: A vida em pauta”.

A proposta do prêmio é estimular a publicação de reportagens com enfoque no debate sobre segurança pública e direitos humanos, associados à promoção da Justiça.

Por reconhecer a função social da mídia e sua importante ação como formadora de opinião e propagadora de informações, o MPAC laureia os melhores trabalhos jornalísticos cujas pautas envolvam a instituição e estejam relacionadas com a defesa dos interesses da sociedade, podendo ser veiculados por websites, jornais e emissoras de rádio e televisão.

Na opinião da procuradora-geral de Justiça, o MPAC quer chamar a atenção da sociedade em relação à problemática da criminalidade, principalmente com os números da violência crescentes, o que requer das instituições públicas um permanente estado de alerta.

“Muito mais do que mostrar o problema, a proposta deste ano é chamar a atenção para a necessidade de desenvolver a empatia, afinal não estamos falando só de estatísticas. São rostos humanos, mães que choram, filhos que vão embora sem o direito à despedida. Cada número que a violência produz tem nome e sobrenome”, proferiu em seu discurso.

A secretária de Estado de Comunicação, Andréa Zílio, lembrou que o prêmio é uma das principais iniciativas no estado e vem para fortalecer o trabalho da imprensa. “Não é somente uma festa, é um momento de revermos, fortalecermos e consolidarmos o nosso papel. E o prêmio serve para esse momento de todos se reunirem em cima de uma temática, se aprofundar nessa temática, refletir sobre ela, e continuar a caminhada.”

A jornalista Júnia Vasconcelos, da TV Acre e vencedora ano passado com a reportagem sobre a síndrome alcoólica fetal, destacou a importância do prêmio para o jornalismo acreano. “A gente já fica esperando o prêmio, tentando produzir boas matérias, já que ele ganhou tanta repercussão. Para nós, é um momento muito importante”, declarou.

O prêmio

Coordenado pela Diretoria de Comunicação do MPAC, o 9º Prêmio de Jornalismo contemplará publicações que tenham sido veiculadas a partir do dia 13 de janeiro de 2018 em veículos com atividade nos últimos doze meses. Podem participar do concurso profissionais de comunicação com registro profissional e acadêmicos de comunicação.

Os materiais devem ser inscritos nas seguintes categorias: Jornalismo Impresso (jornais impressos e revistas), telejornalismo (emissoras de televisão), Radiojornalismo (emissoras de rádio); webjornalismo (websites), Fotojornalismo (fotos em jornal impresso, revista ou site) e Destaque Acadêmico (trabalhos de estudantes de Jornalismo veiculados em jornais, revistas, TV, rádio ou website).

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro. O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br. Já a entrega dos prêmios ocorrerá durante cerimônia marcada para o dia 14 de dezembro deste ano, com troféu e prêmio em dinheiro ao primeiro colocado de cada categoria.

Jaidesson Peres – Agência de Notícias do MPAC

Fotos: Tiago Teles.