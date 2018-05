Mototaxistas fecham ponte Juscelino Kubitschek em protesto

Nesta terça-feira, 15, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lança a 9ª edição do Prêmio de Jornalismo, com um coquetel para a imprensa, a partir das 10h, no anexo I do edifício-sede do MPAC, em Rio Branco.

Com uma proposta diferente dos anos anteriores, a temática proposta para este ano será revelada na solenidade. A intenção é estimular a publicação de matérias jornalísticas com enfoque no debate sobre o tema proposto.

Para a procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, o Prêmio de Jornalismo configura o reconhecimento da função social da mídia e sua importante ação como formadora de opinião e difusora de informações.

“O Prêmio é um bom demonstrativo da relação que o Ministério Público tem com a imprensa, exímia transformadora de cidadania em notícia, e, consequentemente, com o cidadão. Isso fortalece o MP, e instituições fortes são a garantia do resguardo do direito do cidadão”, diz Kátia Rejane.

Como funciona

O Prêmio de Jornalismo do MPAC contemplará publicações que tenham sido veiculadas desde o dia 13 de janeiro de 2018 em veículo de comunicação que esteja ativo nos últimos doze meses. Estão credenciados a participar do concurso, os profissionais de comunicação com registro profissional e acadêmicos de comunicação.

Os materiais devem ser escritos nas seguintes categorias: Jornalismo Impresso (jornais impressos e revistas), Telejornalismo (emissoras de televisão), Radiojornalismo (emissoras de rádio); Webjornalismo (websites), Fotojornalismo (fotos em jornal impresso, revistas ou sites) e Destaque Acadêmico (Trabalhos de estudantes de Jornalismo veiculados em jornais, revistas, TV, rádio ou website).

Um mesmo autor poderá concorrer com até três trabalhos. Porém, as matérias devem ser enviadas em envelopes separados, com toda a documentação exigida no regulamento; e apenas uma publicação será premiada, valendo aquela que obtiver a melhor nota dos avaliadores.

As inscrições estarão a partir da data do lançamento e seguem até o dia 30 de novembro. O formulário está disponível no site premiodejornalismo.mpac.mp.br, bem como, o regulamento do concurso.

Agência de Notícias do MPAC