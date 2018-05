Governo do Acre seleciona estagiários em mais de 10 cursos de nível superior

Informações da Veja

Abastecer o carro com gasolina ou diesel ficou mais caro. Levantamento de preços realizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostrou que o preço médio do litro da gasolina subiu de 4,225 reais para 4,257 reais entre a semana encerrada no último dia 12 e o levantamento – finalizado em 5 de maio.

Por Estado, o maior preço médio para a gasolina foi encontrado no Acre, 4,887 reais. A gasolina com menor preço médio por litro foi a de Santa Catarina: 3,898 reais por litro.

No mesmo período, o preço médio do litro do diesel avançou de 3,585 reais para 3,644 reais. O preço médio mais caro foi a do Amapá, 4,558 reais. Já o mais barato foi o do Paraná, por 3,454 reais.

Entre uma semana e outra, o preço médio do litro do álcool caiu de 2,853 reais para 2,802 reais. O etanol mais caro é do Acre (4,064 reais por litro), enquanto o mais barato é o de São Paulo (2,613 reais).

O preço do botijão de gás de 13 kg também ficou menor, passando de 66,97 reais para 66,82 reais. As variações são ainda maiores: enquanto no Mato Grosso o preço médio é de 94,57 reais, na Bahia o valor cai para 57,39 reais.