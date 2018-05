Detran suspende mais CNH’s  de mais de 100 motoristas infratores

Será inaugurado na manhã desta quarta-feira (16) o Colégio Militar Dom Pedro II. A solenidade terá início às 9 horas. A escola atenderá dependentes dos militares e a comunidade da região situada no Loteamento Santo Afonso, Segundo Distrito da capital.

O colégio Militar será gerido pelos Bombeiros do Acre e inicialmente atende estudantes do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano), com previsão de acréscimo do Ensino Médio até 2021.

As aulas iniciaram no dia 12 de março, com oito turmas por turno e um total de 560 alunos. O corpo docente é composto por 25 professores. A administração escolar e pedagógica conta com 21 servidores. Os militares cuidam da gestão, organização e dos alunos da escola. Atualmente, o gestor é o Tendente Coronel James Clei Silva.

O Loteamento Santo Afonso foi o local escolhido para a construção do Dom Pedro II devido à proximidade com o bairro Belo Jardim, um dos maiores da capital acreana e que abriga uma grande quantidade de moradores, muitos deles em situação de vulnerabilidade.