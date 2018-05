Acre realiza 1ª Prova de Performance de Reprodutores da raça Nelore

Com o objetivo de avaliar o desempenho entre rebanhos de reprodutores Nelore no Acre, será realizada a 1ª Prova de Performance de Reprodutores Jovens Funcionais a Pasto. A iniciativa é uma parceria entre a Embrapa Acre, Associação de Nelore Acreano (Anacre), Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ANCB) e da empresa de consultoria em melhoramento Brasilcomz. As inscrições acontecem até o próximo dia 20 de maio.

Os animais serão avaliados durante 360 dias e ficarão alojados na propriedade NeloVale, localizada no município de Plácido de castro (AC), na BR 364, km 82, sentido Rio Branco/Porto Velho. Os primeiros 60 dias servirão para a adaptação dos animais ao ambiente da prova, em condições padronizadas de pastejo, suplementação, clima e manejo.

A seleção de jovens reprodutores Nelore contará com análises de ganho de peso, peso final ajustado, perímetro escrotal e biotipo adequado à produção de carne a pasto. Este último será realizado por meio da metodologia EPMURAS que preconiza a estrutura corporal, precocidade, musculosidade, umbigo, características raciais e sexuais, além de aprumos. Esse tipo de avaliação busca valorizar animais precoces e de biotipo apropriado à produção de carne.

Ao término da prova será divulgado relatório técnico de classificação dos animais. Os proprietários dos bovinos classificados em Elite e Superior Regular ganharão certificados de participação.

Inscrições

Os animais participantes da prova deverão ser da raça Nelore, do sexo masculino, nascidos entre 1º de junho e 30 de agosto de 2017, com peso mínimo ajustado aos 240 dias de 180 kg na data de início do teste.

Para efetivar a inscrição, o proprietário do bovino deverá apresentar uma cópia do Registro Genealógico de Nascimento do animal, atestado de vacinação, datas de realização da vermifugação, atestados sanitário de exame de Brucelose e Tuberculose e Guia de Transporte Animal (GTA). Além disso, terá que pagar uma taxa de manutenção no valor de mil reais por animal, sendo 50% até a primeira pesagem oficial (24 de julho) e o restante até a terceira pesagem oficial (21 de dezembro).

O edital está acessível na página da Embrapa Acre. Para acessá-lo, clique aqui. Mais informações, entre em contato pelo telefone (68) 3212-3226 ou pelo email marques.junior@embrapa.br.

Serviço

1ª Prova de Performance a Pasto de Reprodutores Jovens Funcionais a Pasto

Inscrições: até 20 de maio

Quando: 25 de maio de 2018 a 8 de junho de 2019

Onde: propriedade NeloVale, BR 364, km 82, sentido Rio Branco/Porto Velho, Plácido de Castro/Acre

Quanto: R$ 1.000,000/animal

Edital: clique

Informações: (68) 3212-3226 ou pelo email marques.junior@embrapa.br