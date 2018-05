Vacinação contra febre aftosa segue até o fim deste mês, informa o IDAF Acre

Segue até o dia 31 deste mês, a 39ª etapa da Campanha de Erradicação Contra a Febre Aftosa realizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC). A meta é vacinar 1,3 milhão de animais até o fim de maio. Até 15 de junho, os produtores devem apresentar nos escritórios do Idaf/AC a declaração de vacinação.

Nesta etapa serão vacinados apenas animais de até dois anos de idade. É importante ressaltar essa evolução na desobrigação de vacinação que tivemos de maio de 2017 para maio deste ano. São 900 mil animais a menos. Isso representa mais renda para o produtor, segundo informou o coordenador estadual do Programa da Febre Aftosa, Jean Carlos Torres.

Para cumprir a meta dessa etapa, as equipes do Idaf estão atuando em todas as regiões do território acreano, incluindo os municípios de difícil acesso, como Porto Walter, no Vale do Juruá.

Acre: Zona Livre da Febre Aftosa – Há 13 anos livre da febre aftosa com vacinação, o Acre segue agora para outro desafio, a retirada da vacina em 2019, mas antes o Acre ainda deverá cumprir esta etapa da imunização e outras duas, uma em novembro deste ano e a última em maio de 2019. A partir disso, Acre e Rondônia passam a não realizar mais a vacinação. Isso representa mais lucro para os produtores e abrem-se as portas do mercado externo.