Porta-voz de Sebastião faz ataques à família de advogado; OAB repudia e defende advocacia

O clima de guerra entre governo e oposição que se acirra com a aproximação das eleições fica a cada dia mais intenso, colocando na linha de tiro até entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Na semana passada, o porta-voz do governador Sebastião Viana (PT), o ex-blogueiro Leonildo Rosas, usou sua página nas redes sociais para rebater as críticas feita pelo vereador Roberto Duarte (MDB) sobre os gastos excessivos do Palácio Rio Branco com a folha de pagamento do funcionalismo.

Ao defender o governo, Rosas fez ataques a Duarte, dizendo que ele contribuiu para prejudicar centenas de pessoas que investiram na pirâmide financeira Telexfree. Roberto Duarte atuou como advogado da empresa.

Sua atuação no caso foi usada como bandeira para se eleger vereador. “O calote em milhares de investidores da Telexfree não levou ninguém à cadeia. O advogado da empresa era o hoje vereador Roberto Duarte, que está solto falando bobagem por aí”, escreveu Leonildo Rosas.

“Duarte defendeu os donos da Telefree e deixou os pequenos investidores sofrendo os prejuízos da pirâmide falida. Defender gente que navega pelo crime é coisa de família do pequeno parlamentar.”

Em seguida, o ex-blogueiro fez menção ao tio de Roberto Duarte, o também advogado Rui Duarte, morto em 2012. Rui Duarte ganhou notoriedade ao defender os principais acusados de liderar o esquadrão da morte no Acre, comandado pelo ex-deputado Hildebrando Pascoal.

A fama veio após o advogado criminalista emitir a polêmica declaração em entrevista ao “Jornal Nacional”: “É melhor defender o crime organizado, do que o crime desorganizado”.

Para o presidente da OAB no Acre, Marcos Vinícius Jardim, as declarações do ex-blogueiro e porta-voz do governo são uma afronta à advocacia acreana e seus princípios constitucionais. Para o presidente da entidade, as declarações foram desastrosas.

“Eis que, sob o mote de manifestação política em resposta às manifestações do vereador Roberto Duarte, o porta-voz do governo do Acre, Leonildo Rosas, investe contra a advocacia, fazendo crer que o exercício profissional, por si, teria indistintamente ocasionado prejuízos a terceiros”, afirma Jardim.

“Desrespeitar a advocacia, diminuindo-a ao seu equivocado conceito, é menosprezar a luta histórica dos advogados por democracia e liberdade, inclusive de expressão, por mais desastrada que seja.”

O presidente da OAB ainda defendeu a memória de Rui Duarte, destacando-o como um dos advogados mais importantes na história da advocacia acreana. A sala dos advogados no Fórum Criminal de Rio Branco leva o nome do tio de Roberto Duarte.