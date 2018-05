Petistas dizem que Marcus Viana não foi expulso do Juruá

Os boatos de que o pré-candidato do PT ao governo do Acre, Marcus Alexandre, teria encurtado sua agenda no Vale do Juruá por falta de receptividade do eleitorado local não passam disso: boatos. É o que afirma a cúpula da coordenação da campanha do ex-prefeito de Rio Branco.

Quando Marcus deixou a prefeitura, no começo de abril, a proposta era que o petista passasse ao menos dois meses seguidos perambulando pelo interior, sobretudo no Vale do Juruá, reduto eleitoral do senador e adversário Gladson Cameli (PP).

Na semana passada, o petista já era visto em agendas por cidades do Baixo Acre. Esse retorno antecipado foi especulado como uma “fuga” do ex-prefeito por ter encontrado resistência no Juruá.

De acordo com sua assessoria, no entanto, Marcus Alexandre já tinha agendas fechadas em Capixaba com lideranças de produtores rurais da região da Alcoobras.

Segundo petistas, Marcus retornará para Cruzeiro do Sul a partir do dia 20. Na cidade já há uma estrutura montada com casa para ele e a família. A proposta é que nos próximos 30 dias ele feche seu ciclo de viagem aos 22 municípios.

Na sua rota ainda faltam Feijó, Tarauacá, Santa Rosa do Purus e Jordão. Paralelo a essas andanças, sua equipe vem elaborando o plano de governo, que terá como uma de suas bases as conversas e reuniões nos municípios.

A equipe do ex-prefeito quer que o plano esteja concluído dias antes do registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, na primeira quinzena de agosto.