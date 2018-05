Gladson comemora liberação de exportação de carnes do Acre para Peru e Bolívia

A prefeita Socorro Neri (PSB) mandou publicar no Diário Oficial do Acre a contratação de cinco novos comissionados que vão ganhar até 8,2 mil para trabalhar na Secretaria das Cidades e no setor de Economia Solidária do município.

Os decretos, que por lei precisam ser publicados, datam da semana passada, quando a prefeita os rubricou. A partir de agora, os novos servidores comissionados passam a gozar de direito à férias, diária e 13º salário ao final do ano, como qualquer outro trabalhador.

São quatro servidores com salários de R$ 7,2 mil, e um outro com remuneração bruta de R$ 8,2 mil, este último para chefiar uma Coordenação de Trabalho e Economia Solidária, setor que coordena as feiras livres pela cidade. Os documentos podem ser acessados no Diário desta segunda-feira, dia 14 de maio.