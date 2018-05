Com gol nos acréscimos, Rio Branco vence o Manaus e entra na briga pela na Série D

Com nove pontos ganhos, o Atlético Acreano busca neste domingo, às 17h30, diante da Juazeirense-BA, não somente sua permanência do clube no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série C, mas também a liderança da Grupo 1. Por outro lado, o time baiano tem seis e busca entrar no G4.

O técnico celeste Álvaro Miguéis para o confronto terá a baixa do lateral esquerdo Jeferson e também do reserva Léo Morais. O primeiro está no processo de transição para retornar ao time após uma lesão muscular. Já o segundo cumpre suspensão automática após expulsão ocorrida contra o Salgueiro-PE. Sem muitas opções para o setor a vaga do lado esquerdo da defesa celeste ficou com Alfredo. O atleta retorna ao time após logo período de inatividade, mas garante que está recuperado e disposto a fazer um grande jogo. Outra novidade na equipe será a presença do meia-atacante Tauã entre os reservas. O atleta teve sua situação regularizada no departamento de registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Galo Carijó vai a campo neste domingo para enfrentar o Cancão de Fogo com a seguinte formação: Ruan, Matheus, Diego, João Marcus e Alfredo; Leandro Jucá, Kássio e Geovani; Eduardo, Neto e Rafael Barros.

Boa figura do Galo Carijó no setor de proteção da defesa neste início de competição, o volante Kássio comenta que o objetivo será não perder pontos em casa durante o transcorrer do torneio. “Temos que fazer o dever de casa e colocarmos o nosso ritmo de jogo pra cima dos adversários”, disse o jogador.

A respeito da importância do calor das arquibancadas nos jogos dentro de casa, o volante Kássio espera uma presença maior do torcedor celeste na partida deste domingo contra a Juazeirense-BA. “Estamos brigando pelo G-4 da competição e esperamos neste domingo um apoio maior de nosso torcedor para empurrar nossa equipe para cima do adversário”, conclama Kássio.

Fonte: Manoel Façanha