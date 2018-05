Com gol no fim da partida, Plácido de Castro bate o Barcelona por 3 a 2

O Plácido de Castro venceu na tarde deste sábado o Barcelona por 3 a 2 no estádio Ferreirão, em Plácido de Castro, e conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasilerio 2018. A partida foi válida pela quarta rodada do grupo A2 da competição nacional.

Ciel abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Diego Grafite fez o segundo. O Barcelona ainda esboçou uma reação com Calado, que marcou em duas oportunidades. Mas o Tigre chegou a vitória com Marcelo Brás.

Com o resultado, o Plácido de Castro chegou aos quatro pontos juntamente com Barcelona e Santos-AP. Já o líder da chave é o Independente-PA com sete pontos, que enfrenta o Santos-AP neste domingo no estádio Zerão, em Macapá.

Na próxima rodada, o Plácido de Castro enfrenta no domingo (20/05) o Independente-PA no estádio Ferreirão em Plácido de Castro. Já o Barcelona foca agora no jogo de volta da semifinal contra o Vilhenense em duelo marcado para quinta-feira (17/05) no estádio Portal da Amazônia. Pela Série D, o Índio do Norte recebe no domingo (20/05) o Santos-AP no estádio Portal da Amazônia.

O Jogo – Atuando diante de sua torcida, o Plácido de Castro entrou em campo em busca de sua primeira vitória na Série D e tomou conta das ações nos primeiros minutos. Aos 17’, Uilian finalizou a gol, mas o goleiro Douglas Silva efetuou a defesa. Aos 26’, Ciel cobrou falta e abriu o placar para os donos da casa.

Após o gol, o Barcelona foi ao ataque e passou a explorar as bolas paradas, porém não conseguiu superar o setor defensivo do Plácido de Castro.

Na volta do intervalo, o Barcelona retornou melhor a campo e buscou a igualdade no placar. Mas, aos cinco minutos, o Plácido de Castro conseguiu sacramentar o placar. Juninho passa para Diego Grafite que bate para marcar o segundo gol do time acreano. Aos 33 minutos, Juninho arrisca de fora de área e acerta a trave.

As 34’, a zaga do Plácido de Castro falha no lance e a bola sobra para Italo que perde a oportunidade de descontar. Aos 36’, a bola bate na mão de Diego e o árbitro assinala a penalidade. Na cobrança, Calado desconta para o Barcelona. Empolgado, o Barcelona foi ao ataque e conseguiu chegar a igualdade com Calado aos 38 minutos.

Aos 40′, o Plácido de Castro teve a oportunidade de marcar o terceiro gol. Ciel cobrou penalidade e desperdiçou a chance. Aos 42’, Diego fez falta dura em Edilsinho e acabou sendo expulso de campo, deixando o Plácido de Castro com um jogador a menos.

Aos 45’, Ciel levanta a bola na área e o atacante Marcelo Brás cabeceou para garantir a vitória do Plácido de Castro.

Ficha Técnica

Plácido de Castro 3 x 2 Barcelona

Local: estádio Ferreirão (em Plácido de Castro-AC);

Data: 12/05/2018 (sábado);

Árbitro: Edmar Campos Encarnação;

Assistentes: Fábio Santos de Santana e Josemir Raulino de Amorim;

Gols: Ciel aos 27′ do 1º tempo; Diego Grafite aos 5′, Calado aos 36′ e 38′ e Marcelo Brás aos 45′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Zagalo (Plácido de Castro); Fernando e Guarate (Barcelona);

Expulsão: Diego (Plácido de Castro);

Plácido de Castro

Máximo; Davi, Gato, Diego e Zagalo; Zé Nilton (Marcelo Brás), Renato e Ciel; Uilian (Lucas), Juninho e Diego Grafite (Renan Plácido). Técnico: Junior Mesquita.

Barcelona

Douglas Silva; Guarate, Baiano, Fernando (Bertozzi) e Júlio César; Jonilson, Fágner, Xavão e Victor Palito (Robinho); Calado e Italo (Edilsinho). Técnico: Tiago Batizoco.

Fonte: Futebol do Norte