Atlético Acreano goleia Juazeirense e assume a liderança

Este será um Dia das Mães bastante diferente para Vanuzia Damasceno, mãe de Gleici, vencedora do “BBB 18”. Aos poucos, a moça milionária vai mudando a realidade de sua família, antes modesta e cheia de dificuldades. Tanto que o almoço comemorativo do domingo, 13, será numa casa nova. “Ainda não é a nossa mesmo. Alugamos uma enquanto a outra constrói”, conta Vanuzia, feliz da vida.

Gleici Damasceno no novo condomínio: atração Foto: reprodução/instagram

A casa de dois andares tem três quartos, jardim e fica num condomínio no Centro de Rio Branco, capital do Acre, onde moram. A casa da periferia ficou com uma tia de Gleici. Mas é no mesmo bairro que Vanuzia pretende morar. “Queremos construir lá mesmo. Conhecemos todo mundo, sinto falta da vizinhança”, diz ela, que terá o almoço do Dia das Mães preparado pelo genro, Wagner, que chegou ao Acre com a namorada Gleici: “Diz ele que vai fazer um purê de abóbora. Vamos ver se aprovo o tempero dele”.

Vanuzia, mãe de Gleici: Dia das Mães especial Foto: reprodução/instagram

Com a chegada da vizinha famosa, os moradores do condomínio ficaram em polvorosa. A mãe de Gleici se mudou há uma semana, mas ainda não tinha recebido a filha famosa, que estava no Rio. “Todo mundo quer ver ela de perto. Vieram aqui de manhã para chamar o Wagner para jogar bola”, conta Vanúzia.

Gleici faz video na nova casa Foto: reprodução/instagram

Ainda se acostumando à nova realidade, Vanuzia diz que não está preocupada com a segurança da família. “Estamos num condomínio fechado não por medo. Mas para que a Gleici possa descansar e a gente ficar juntas com mais tranquilidade nesse momento”, justifica ela, que está ansiosa pelo primeiro Dia das Mães sem passar necessidade: “Não que os outros não tenham sido, mas este será especial. Vamos tentar reunir todo mundo aqui. Agora temos espaço e cada um o seu quarto como era o sonho da minha filha”.

A antiga casa de Gleici ficou para uma tia



Fonte: O Extra