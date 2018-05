PM prende dupla com carro que teria sido usado em homicídio no Canaã

A Polícia Militar prendeu dois homes na noite de sexta-feira (11) com armas de fogo, baterias e um veículo que teria sido usado no homicídio do jovem Smaile Antrobos, de 15 anos, assassinado a tiros na noite de quinta-feira (10), no bairro Canaã, no Segundo distrito de Rio Branco.

A dupla foi presa durante a “Operação Tiradentes” que foi deflagrada pela Polícia Militar durante as últimas 24hs. Na casa onde os suspeitos foram presos, a polícia encontrou o veículo modelo Renaut, duas armas de fogo calibre 36, munições e duas baterias de operadoras de telefonia.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) e indiciados inicialmente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, mas continuam sendo investigados por envolvimento no crime de homicídio.

Entenda o caso

Smaile Antrobos, de 15 anos, estava na frente de sua residência na companhia de uma mulher e uma criança quando os suspeitos chegaram no veículo roubado de placas MZY-1070 e armados efetuaram vários disparos. O jovem morreu no local, a mulher e a criança foram encaminhadas ao Pronto Socorro para atendimento. Elas foram alvejadas com tiros na perna.