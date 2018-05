No Acre, apenas duas detentas vao passar o dia das mães em casa

A Vara de Execuções Penais de Rio Branco, responsável pelos reeducandos do sistema prisional, não vai aplicar o benefício da saida temporária para presos que cumprem pena em Rio Branco.

Ao contrário do que ocorre em vários Estados, onde detentos ganham o direito de passar o Dia das Mães com seus fsmiliares, aqui, apenas duas detentas foram agraciadas com o benefício.

Segundo o diretor do IAPEN, Aberson Carvalho, não é uma prática da Vara de Execuções conceder o indulto no Dia das Mães, apenas no Natal.

Ele confirmou que somente duas mulheres que cumprem pena na ala feminina do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, ganharam o direito da saida temporária.

Elas sairão da cadeia as 8 hs do próximo domingo, tendo que retonar 24 horas depois para continuarem o cumprimento da pena.