Médico acreano morre em acidente no interior de São Paulo

O médico Jerson Meireles Neto, de 36 anos, morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, após o capotamento de camionete na rodovia Dom Pedro, neste sábado (12), em Igaratá, no interior do Estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o acidente foi por volta das 5h30 no km 18 da rodovia, quando o motorista perdeu o controle e capotou. A família do médico é do município de Brasileia. O Pai da vítima funcionário do Ibama.

Os familiares que residem no Acre souberam da notícia nas primeiras horas da manhã de hoje. O carro ficou completamente destruído. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local do capotamento na rodovia federal.

De acordo com jornais da região onde aconteceu o acidente, outras quatro pessoas tiveram ferimentos graves e foram lavadas para hospitais da Vila, em São José dos Campos, e Santa Casa de Jacareí. Uma outra teve ferimentos leves.

A família do médico deve viajar para Igaratá, para tratar do translado do corpo que será velado na cidade de Brasiléia, onde moram sua família. A previsão de chegada do corpo é a partir da próxima segunda-feira, dia 14.

Segundo ainda a PRF, não houve congestionamento no local do acidente que vitimou o médico acreano. Apenas o acostamento no trecho foi interditado porque a polícia aguardava a retirada do veículo.