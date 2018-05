Marcus Viana, Emylson Farias, Ney Amorim e Alan; políticos vão à Marcha Para Jesus

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) que tem abraçado na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) o movimento para que o governo do Estado agilize a convocação dos aprovados no concurso da polícia Militar, se reuniu na última quinta-feira 10 com a secretária de gestão e administração (SGA), Sawana Carvalho, para pedir esclarecimento do andamento do certame. O parlamentar discutiu ainda a respeito da prorrogação do tempo de validade, visando a convocação dos que estão na lista de espera.

A secretária explicou ao parlamentar, que o concurso da PM é demorado porque engloba três fases, sendo que está na fase da investigação social. Com relação a prorrogação do certame, Sawana disse que é uma possibilidade. “ Vou conversar com o governador Tião Viana sobre o concurso, ainda não temos uma data para a convocação, pode sair a qualquer momento, sendo mais provável é que seja no mês de agosto”, ponderou a chefe da pasta.

Sawana disse ainda que todas as duzentas e cinquentas vagas ofertadas no certame serão convocados para a posse de alunos-soldados. Em relação a prorrogação do concurso, a gestora salientou que o governo está estudando a viabilidade.

Jenilson Leite salientou da necessidade de mais policiamento nas ruas, ponderando que é uma oportunidade de emprego que dezenas de jovens estão aguardando. “Precisamos de mais policiamento nas ruas das cidades acreanas, restabelecer a paz e a ordem no nosso estado, além disso, a convocação desses jovens representa uma autonomia financeira para todos àqueles que sonham em ingressar no mercado de trabalho”, comenta o deputado.

Ainda no mesmo dia, Jenilson Leite se reuniu com o comandante da Polícia Militar, Cel. Kinpara, para tratar do tema, e também tomar conhecimento de quais as necessidades da corporação. Além disso, o deputado entregou ao comandante da polícia uma câmera fotográfica GroPro Hero 5 Black para ser usado pela assessoria de comunicação da PM com o intuito de aumentar a divulgação das ações policiais no Acre.