Marcha Para Jesus tem concentração inicial na frente do Palácio Rio Branco

O trânsito é lento na tarde deste sábado, 12, no Centro da capital por causa da Marcha Para Jesus, que tem concentração inicial na frente do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Estado do Acre.

As 500 igrejas organizadoras do evento esperam pelo menos 60 mil pessoas na marcha. Os cristãos devem sair da Getúlio Vargas e caminhar até o Segundo Distrito. O ato tem encerramento no Estacionamento da Arena da Floresta.