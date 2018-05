Marcha Para Jesus leva multidão às ruas de Rio Branco

A Marcha Para Jesus 2018 “Em Favor da Vida e da Família”, em Rio Branco, reuniu uma multidão de evangélicos neste sábado, 12. O evento teve concentração inicial na frente do Palácio Rio Branco, no Centro da capital, onde os fiéis conduzidos pelos pastores oraram intercedendo em ato profético pelo Acre. Quatro trios elétricos deram suporte ao evento. Bandas locais ministraram o louvor.

Os cristãos caminharam pela Via Chico Mendes cantando, pulando e orando até o estacionamento da Arena da Floresta, lugar de encerramento do ato religioso.

Foram feitos três “atos proféticos”. Em um deles, o pastor Jesus, da Igreja Vida Restaurada, intercedeu pela juventude e as famílias.



“Pedimos ao Senhor que repreenda o principado da cocaína, das drogas, do álcool. Oramos pelas famílias. Clamamos pelo teu milagre”, orou o líder evangélico do alto do trio elétrico na chegada ao Segundo Distrito de Rio Branco. “Essa é uma marcha da unidade das igrejas do Acre”, disse o pastor.

Neste ano, pelo menos 500 igrejas evangélicas do Acre participaram da organização da marcha. Os organizadores acreditam que pelo menos 60 mil pessoas compareceram ao evento.



Políticos na Marcha

Vários políticos pré-candidatos nas eleições deste ano compareceram à Marcha Para Jesus.

Acompanhado do pastor Agostinho Gonçalves, líder da Igreja Batista do Bosque, o petista Marcus Viana, pré-candidato a governador e seu vice Emylson Farias participam do ato religioso. Também foram ao evento, o pré-candidato ao Senado, presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), o vereador Artêmio Costa, do PSB, e o deputado federal Alan Rick, do DEM, os vereadores Manuel Marcos (PRB), presidente da Câmara Municipal, e o Roberto Duarte (MDB).

Marcus Viana e Ney Amorim chegaram a ser anunciados por um dos pastores organizadores do evento. “Todos são bem-vindos aqui”, disse.