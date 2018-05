Altaneira Abre matriculas para o curso de aeromoça/comissário de voo

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN, publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 11, as respostas aos recursos e o resultado final da Análise Curricular referente a contratação temporária de profissionais de Nível Superior.

Quem desejar ter acesso as respostas aos recursos interpostos contra o resultado estão disponíveis, por escrito, para retirada pessoal no Departamento de Recursos Humanos do Instituo de Administração Penitenciária do Acre – IAPEN.

Na mesma edição do DOE foi publicado a convocação dos candidatos para a Prova Oral. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova munidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade, e com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, sob pena de ser remanejado para o último horário de atendimento do dia em que ele foi agendado.

A Prova Oral será realizada em sessão pública, com duração de até