Roney Firmino terá de devolver quase R$ 1 milhão aos cofres públicos

A Federação Acreana de Atletismo (FACAt) emitiu Nota de Pesar diante da morte das jovens atletas Katrícia Kerolayne da Silva, de 26 anos, e Eliane Araújo, de 27 anos, que foram atropeladas na noite de terça-feira, dia 09, na Estrada da Sobral. Elas treinavam no momento em que foram atingidas por uma carro a mais de 110 km/h.

Em nota, a entidade Administradora do Atletismo no Acre questiona quantos mais “precisarão tornar-se vítimas” da imprudência no trânsito para que haja mais “respeito, atenção e prudência” no trânsito. A nota lembra que ambas as atletas encontraram no esporte um meio para a busca pela qualidade de vida.

Katrícia e Eliane “tiveram as vidas roubadas pela imprudência no trânsito. Duas garotas cheias de sonhos, amantes do Atletismo de Rua, e que buscavam, nas horas livres, mais qualidade de vida, com a prática do esporte. A notícia se espalha entre os amantes do Atletismo sob muita comoção e tristeza. Nessa hora, o sentimento de impotência banha o anseio pela Justiça”, publicou a FACAt.

Como contou o ac24horas, o motorista Otoniel Gonçalves Leite, de 48 anos, teria omitido a informação de que estava dirigindo em alta velocidade. Ele afirmou que estava a 70 km por hora, mas na estrada é permitido apenas 60 km por hora. Otoniel disse que não percebeu a presença das vítimas na estrada.

Como pagamento da fiança para a liberação na Delegacia de Flagrantes (Defla), o condutor teve que pagar o correspondente à três salários mínimos e deverá responder pelo crime em liberdade. O carro ainda está sendo periciado e o laudo com a causa do acidente deverá sair em um prazo de 30 dias.