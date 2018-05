Placas de veículos terão até dezembro padrão dos países do Mercosul

Com um alcance vacinal ainda abaixo do esperado – pouco mais de 15% do público alvo imunizadpo (a meta deste ano é vacinar 195,6 mil pessoas), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) espera potencializar a vacinação neste sábado, 12, quando haverá o Dia D de mobilização nacional da campanha contra a gripe.

Em todo o Acre estão disponíveis 101 postos fixos de vacinação, 35 postos móveis, além de 511 profissionais – entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativos e de apoio – e 76 meios de transportes (carros, barcos, motos e outros). A campanha de vacinação contra influenza segue até o dia 1º de junho.

Em Rio Branco, a abertura do Dia D será na Tenda do Calçadão da Benjamin Constant, próximo ao Terminal Urbano, a partir das 8h, e todos os centros de saúde do município estarão funcionando para oferecer a vacina das 7 às 17h. A equipe da Secretaria Estadual de Saúde, que coordena a Divisão de Imunização estará mobilizada na sede do PNI, próximo ao Teatrão, monitorando as ações do Dia D nos 22 municípios.

Grupos prioritários – Os grupos prioritários definidos para a Campanha Nacional de Vacinação contra influenza no ano de 2018 são: indivíduos com 60 anos ou mais de idade; crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias); as gestantes e as puérperas (até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade; os funcionários do sistema prisional e os professores das escolas públicas e privadas.