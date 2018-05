Petistas partem para o ataque contra Orleir Cameli e chamam Gladson de mentiroso

A eleição chegou definitivamente nos debates da Assembléia Legislativa. Ontem, deputados do PT voltaram atacar o que chamam, de “desacertos” do governo Orleir Cameli por ter deixado o Estado destroçado financeiramente e, também, partiram para cima do candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), que foi mostrado pelo deputado Lourival Marques (PT) como um político que tem como plataforma mentir. “Prometeu em 12 dias entrar com as máquinas do seu pai para asfaltar a estrada para Mâncio Lima, não cumpriu a promessa e desapareceu. É um mentiroso”, atacou o deputado Lourival Marques (PT) – foto -. Foi secundado pelo deputado Jonas Lima (PT), que acusou Gladson de se aliar ao presidente Temer para prejudicar o governo do PT. “É um golpista”, disparou. E completou sua crítica dizendo não ter o senador Gladson Cameli (PP) capacidade para administrar o Acre, porque ninguém crê mais no que fala. “Ele só mente, só mente”, garantiu Jonas, para quem a oposição se resume no “ódio” e na “mentira”. Não teve o contraponto, por a oposição estar ausente em maioria no plenário.

O PAI DELE É O VAGNER

Em determinado tempo dos debates de ontem na AELEAC, o deputado Jonas Lima (PT) cobrou responsabilidade do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) pelos buracos que tomam conta da cidade de Cruzeiro do Sul. Gonzaga foi irônico: “não sou prefeito, e sobre os buracos, você vá cobrar do ex-prefeito Vagner Sales, que é o responsável pela eleição do prefeito Ilderlei Cordeiro”.

VOTEI NO HENRIQUE

E completou dizendo não ser seu o fardo do prefeito Ilderlei Cordeiro: “eu votei no Henrique Afonso para a prefeitura de Cruzeiro do Sul”. E desceu da tribuna rindo do deputado Jonas.

VAI FICAR NA CONTA

O ex-prefeito Vagner Sales (MDB) rompeu com o prefeito Ilderlei Cordeiro (PP), que faz uma gestão de baixa aceitação popular, mas a sua eleição ficará sempre na sua conta política.

UMA ACUSAÇÃO GRAVÍSSIMA

A acusação feita pelo empresário Jarbas Soster de que a prefeitura vai voltar a usinar pela EMURB, mesmo sendo mais caro do que usinar na iniciativa privada, com objetivo de fazer Caixa 2, é uma acusação muito grave, diria que a primeira crise moral na gestão da prefeita Socorro Nery. Ela é uma moça séria, legalista, mãos limpas, por isso, deve mandar apurar com rigor a denúncia. Não se falava ontem outra coisa no meio político.

MP ENTRA NO CASO

Como foi uma denúncia pública de prática de uma irregularidade não há como o MP não mandar abrir um procedimento investigatório, porque se tornou de domínio público. Nem me passa pela cabeça que a prefeita Socorro Nery será avalista de uma ilegalidade na sua gestão, se comprovado. Por onde passou se portou de maneira correta como gestora. Só um detalhe: num ano eleitoral não pode fazer uma gestão só técnica, mas também política.Pode aliar as duas coisas.

RESOLVER LOGO

Esta é uma pendenga que tem de ser resolvida logo, porque ninguém consegue andar por uma rua que não tenha buraco e a prefeitura tem de fazer frente ao desafio, pois, o verão chegou. Não será bom para o seu perfil político vir a ser a prefeita da cidade mais esburacada do Acre.

NÃO SEI BASEADO EM QUE

Não consigo ainda entender a insistência do governador em todas as conversas com os aliados dizer que o Gldason Cameli (PP) está “blefando” e não será candidato a governador. Não sei baseado em que fato faz a afirmação. Não conheço um dado que me leve a endossar a dúvida.

ESTAVA EM DUBAI

O senador Gladson Cameli (PP) não tem nada judicialmente que impeça sua candidatura a governador. E a sua conduta política é a de quem está de cabeça na campanha. Os fatos mostram isso. Se não fosse candidato estava curtindo as mil e uma noites de Dubai.

NÃO SE CHUTA CACHORRO MORTO

O deputado Antonio Pedro (DEM) assim definiu os ataques da oposição ao candidato Gladson Cameli (PP): “desespero com a derrota certa, não se chuta cachorro morto”.

UMA OBSERVAÇÃO

A deputada Jésica Sales (MDB) aparenta ser bem saudável. Não de alguém que vem tendo recaídas de doenças. Por isso é de se admirar que, tenha apresentado 65 atestados médicos para justificar faltas na Câmara Federal. É a campeã em usar o expediente na bancada acreana.

FACULDADE DE MEDICINA

O deputado federal Alan Rick (DEM) marcou um tento ao levar à Cruzeiro do Sul o Ministro da Educação, Rossieli Soares, para sacramentar o lançamento da Faculdade de Medicina naquele município. Alan não tem se limitado a distribuir emendas, mas a criar pautas positivas como a inclusão de estudantes brasileiros de Medicina do exterior no programa “Mais Médico” e agora o da Faculdade de Medicina do Juruá.

RATEIO POR BOLA DE CRISTAL

O ex-prefeito Vagner Sales (MDB), contam, teve uma conversa nada republicana ao encontrar o ex-deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). “Serei o primeiro ou segundo mais votado a deputado estadual, se o Gladson ganhar serei o presidente da Assembléia, se o Marcus ganhar, vou trabalhar para que o presidente seja você”. Dedução: estão rateando o cargo por bola de cristal.

BRABO COM O PP

Falando no ex-prefeito Vagner Sales (MDB), este anda brabo com os dirigentes do PP por terem rejeitado uma coligação para deputado estadual com o MDB. Estava certo de que o PP aceitaria servir de bucha de canhão para os candidatos a estadual do MDB.

ALTA RESOLUTIVIDADE

A Polícia acreana tem tido um alto e rápido grau de solução de crimes contra a vida e assaltos.

BEM-VINDO, BATMAN!

Em meio ao tiroteio entre deputados da oposição e da base do governo, quem apareceu ontem para desanuviar o ambiente foi o misterioso Batman, que circula pela cidade. E ainda ganhou do presidente Ney Amorim (PT) um bem humorado: “bem-vindo, Batman”!

FICO COM UM PÉ ATRÁS

Quando se trata de eleição sempre tenho o pé atrás com denúncias de atentados a candidatos ou a partidos. Ao longo de bem mais de 40 anos de jornalismo político vi várias encenações. A mais recente foi a que jogaram no horário eleitoral do PT um aleijado acusando o Tião Bocalom de lhe espancar, depois provado ter sido uma grande farsa montada em Acrelandia.

COMO NÃO AJUDA

O grosso dos equipamentos da PM veio de verbas ou doações do governo federal. É, pois, inverdade, debitar-se ao Temer a falta de equipamentos para as nossas polícias. Ainda agora, está exposto um lote de novas camionetes enviadas pela União ao governo do Acre.

DADO COMO ROMPIDO

O presidente do PHS, Manoel Roque, está com as relações políticas arranhadas com a PMRB. É bom lembrar que o PHS tem dois vereadores, Juruna e Raimundo Neném. E que se juntarem-se à oposição vai complicar a vida da prefeita Nery. A oposição teria maioria em votações.

PODE OBSERVAR

É impressionante! Pode observar. Em todos os pedidos de aumento de passagens de ônibus o RBtrans sempre está do lado dos empresários, para cuja brasa sempre puxa a sardinha. O órgão funciona como uma espécie de cabo-eleitoral dos reajustes.

NÃO TEM MAIS SAÍDA

O MDB vai ter que criar vergonha política e montar uma chapa própria para deputado estadual. Para não ficar implorando alianças com outros partidos para inteirar a chapa.

MELHORES CONDIÇÕES

O deputado federal Major Rocha (PSDB) diz que, a sua irmã Mara Rocha (PSDB) vai disputar uma vaga de deputada federal em melhores condições de que quando ele disputou. “Eu disputei sem a ajuda do PSDB, cujo presidente era o Márcio, agora todo PSDB está com ela”, assegura.

FARSA OU INTOLERANCIA?

Este episódio revelado pelo PT de que, uma reunião no seu diretório municipal foi sustada pela ameaças feitas por três pessoas que chegaram num carro e passaram a filmar o encontro, lançando impropérios, um deles supostamente armado, é um fato no mínimo estranho. A quem interessaria acabar com uma reunião municipal do PT que não estava decidindo nada que pudesse atingir terceiros? Onde a figura de maior presença era o pacifista presidente Marcão, que não faz mal a uma mosca. O que ganharia algum dirigente da oposição em promover um ato infantil? Estranho, muito estranho. Espera-se que as autoridades policiais esclareçam a situação para se tirar a dúvida se foi uma farsa montada pelo próprio PT, fato defendido por parlamentares oposicionistas, se foi um ato exclusivo de alguns intolerantes ou teve o dedo de partido adversário. Não arrisco um palpite. Espero a versão da polícia. Urgente!