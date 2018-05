Operação Dia das Mães realizada fiscaliza lojas em Rio Branco

Mesmo com a polarização partidária radical que existe no Acre, o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), está conseguindo fazer uma gestão democrática e compartilhada. Ele tem recebido o inestimável auxílio de deputados federais e senadores da FPA e da oposição. E apesar de Tião Flores afirmar que tem um lado na política que é a FPA, ele não nega espaço na sua administração aos aliados do PP, MDB e PDT que o ajudaram ganhar a eleição contra o PT, em 2016.

“Sou do PSB e os dois parlamentares que mais me ajudam é o deputado estadual Manoel Moraes (PSB), facilitador das parcerias com o Governo do Estado e o deputado federal César Messias (PSB), que já alocou mais de R$ 3 milhões de emendas para Epitaciolândia. Mas tenho uma boa relação com todos os deputados federais e senadores da Bancada Federal do Acre. Independente da questão partidária existe um respeito pela minha gestão,” afirmou.

A gratidão ao deputado Manoel Moraes vem da aposta do parlamentar na candidatura de Flores, em 2016, quando os indícios políticos apontavam à vitória do candidato apoiado pelo Governo do PT. Na realidade, o êxito eleitoral de Flores aconteceu num “imprensado” de adversários do PT e da oposição.

“Ganhei do PT, mas na outra semana estava sentado com o Manoel Moraes e o governador Tião Viana (PT) negociando parcerias para a gestão de Epitaciolândia. Numa eleição é importante descer logo do palanque e trabalhar,” conta o prefeito.

O cumprimento dos acordos políticos da campanha garantiu a todos os partidos a participação da gestão. Mas no ritmo da batuta de Flores que exigiu um desempenho técnico qualificado aos secretários e não apenas uma figuração garantida pela filiação partidária. Talvez tenha sido essa filosofia que esteja permitindo ao prefeito transformar Epitaciolândia que, segundo ele, estava em estado lastimável deixada pela administração anterior.



Transformando o caos do município

Prefeito pela terceira vez, Flores conta como encontrou o município de 18 mil habitantes depois da eleição .

“As condições eram precárias. Inadimplente há mais de três anos sem poder receber do Governo Federal e assinar nenhum tipo de convênio. Folha de pagamento acima do permitido pela legislação. Máquinas e equipamentos destruídos. A cidade e a zona rural quase abandonadas,” conta.

Diante da situação o prefeito teve que tomar medidas radicais para recolocar a prefeitura de Epitaciolândia nos eixos.

“Fizemos um recadastramento do funcionalismo e convocamos todos para o trabalho. Tiramos 50 da folha que eram pessoas que moravam em outros estados e estavam fora da gestão. Gastamos R$ 480 mil e recuperamos nossas máquinas e equipamentos. Em novembro de 2017, conseguimos colocar o município adimplente. assim alguns convênios na área da Saúde que teve um investimento de R$ 2 milhões 555 mil e, neste ano, R$ 3 milhões, tudo extra-orçamentário. Adquirimos veículos novos e coletores de lixo e as nossas máquinas, no ano passado, recuperaram 430 Km de ramais. Temos investimentos na Ação Social e na agricultura que é fundamental para fortalecer a economia do município. Reformamos as escolas municipais e iniciei uma operação Tapa Buraco em parceria com o DNIT e o Governo do Estado. Estamos licitando 500 toneladas de asfalto pra dar um aspecto mais humano e agradável à cidade porque como estamos na fronteira recebemos pessoas de todos os lugares,” salientou Flores.



Espaço aberto

O sucesso da gestão de Tião Flores certamente irá atrair todos os grupos políticos acreanos em busca de votos em Epitaciolândia através da parceria com o prefeito. Mas ele avisa:

“Vou apoiar Marcus Alexandre (PT), o Jorge Viana (PT) e o Ney Amorim (PT). Mas não irei cooptar nenhum filiado dos partidos de oposição que compõe a nossa gestão. Não vamos transformar a prefeitura em palanque político. Eles estão liberados pra ajudarem os candidatos dos seus partidos. A gente tem que respeitar os parceiros. Todos terão o seu espaço porque o meu projeto é a reeleição e tenho como exemplo o meu vice, o Raimundão do PP, que tem sido extremamente fiel a mim,” destacou Flores .

“Temos emendas em Epitaciolândia da Jéssica Sales (MDB), do Flaviano Melo (MDB), Major Rocha (PSDB), do Gladson Cameli (PP), do Jorge Viana (PT) e de todos os outros parlamentares da bancada. É preciso seriedade e transparência na política. Quem coloca um real para ajudar o nosso município eu agradeço, reconheço e chamo para a inauguração da obra. Fora do palanque político o objeto principal é o bem estar da população. Assim todos ajudam e se beneficiam,” concluiu Flores.