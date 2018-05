“Não será uma friagem forte”, diz Friale sobre temperatura baixa no final de semana

Não será uma friagem forte, mas a frente fria que chegará na noite de sexta-feira para sábado, do dia 11 para o dia 12 de maio, e a incursão de pequena parcela de ar polar serão o suficiente para que a temperatura fique agradável e o tempo ventilado, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale em seu portal O Tempo Aqui.

Portanto, o próximo sábado – 12/5/2018 – será um dia fechado, com ventos de sudeste e rajadas moderadas. As chuvas ocorrerão desde as primeiras horas deste sábado, podendo ser acompanhadas de raios e ventanias em algumas áreas. Na sexta-feira, devido à aproximação da frente fria, deverão ocorrer, em algumas áreas, chuvas fortes e volumosas, raios e ventanias, principalmente, no leste e no sul do Acre, no centro e no norte da Bolívia e no sudeste do Peru, onde estão, entre outras, as cidades acreanas de Rio Branco e Brasileia, as bolivianas de Trinidad, Riberalta e Cobija e as peruanas de Porto Maldonado e Inapari.

A fraca friagem que se aproxima será mais sentida no leste e no sul do Acre, principalmente na região de Brasileia. Já, em Rondônia, praticamente não haverá muita diferença em relação aos dias anteriores, exceto pela presença de ventos de sudeste, dando uma leve sensação de temperatura agradável, principalmente na região do vale do rio Gauporé e em Guajará-Mirim.

Da mesma forma, a região mato-grossense de Cáceres terá apenas um leve declínio da temperatura.