Marcha Para Jesus acontece no sábado e organizadores esperam 60 mil durante o ato

O líder do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga, usou a tribuna na sessão desta quinta-feira (10) para rebater as críticas e acusações feitas no dia anterior pelo líder do governo na Casa, deputado Daniel Zen (PT).

O petista fez acusações ao pré-candidato ao governo Gladson Cameli (PP), e disse que os partidos de oposição eram os responsáveis por ter deixado o Acre em 30 anos de atraso.

Em resposta, o tucano afirmou que os ataques são um desespero ante aquilo que ele apontou serem resultados ruins para o PT nas pesquisas de intenção de voto. Segundo Luiz Gonzaga, o candidato do governo, o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), precisou encurtar sua estadia pelos municípios do Vale do Juruá por não ter tido a receptividade dos eleitores da região.

Após o retorno mais cedo para casa, disse o parlamentar, o PT passou a ter como estratégia fazer ataques à imagem do ex-governador Orleir Cameli, tio de Gladson. Para ele, os governistas atuam de forma covarde, pois Cameli já morreu e não tem como se defender das acusações.

Ao deixar a prefeitura no começo de abril, Marcus Alexandre planejava passar ao menos dois meses em Cruzeiro do Sul, reduto eleitoral da família Cameli e o segundo maior colégio eleitoral do Estado. A estadia foi menor do que a prevista.

Luiz Gonzaga rebateu as críticas feitas por Daniel Zen de que os governos da oposição deixaram o Estado destruído quando o PT chegou ao governo, em 1999. Segundo o tucano, os maiores fracassos vistos pelo Acre foram os investimentos feitos pelas gestões petistas, como a fábrica de tacos em Xapuri.

Outro fracasso seria o programa Ruas do Povo, que, de acordo com ele, teve investimento superior a R$ 1 bilhão e cujas ruas já nem existem ante o serviço de péssima qualidade.

Alvo de disputas políticas desde 1990, a pavimentação da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul foi outro ponto tocado pelo tucano. O parlamentar disse que mais de R$ 2 bilhões foram aplicados na obra durante os governos do PT, e que a rodovia se encontra abandonada e tomada por crateras.