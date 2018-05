Adolescente de 15 anos é assassinado a tiros e duas mulheres ficaram feridas

O nível do rio Acre, em Rio Branco, subirá rapidamente por causa das chuvas torrenciais que ocorreram no seu alto curso nos últimos dias. Em Xapuri, seu nível atingiu, na última segunda-feira – 7/5/2018 -, a maior cota deste ano, até o momento, ficando próximo de 13 metros e provocando transtornos à população ribeirinha de algumas áreas mais baixas.

Chuvas intensas também ocorreram no alto curso do rio Rola, cujo nível tem aumentado nos últimos dias.

Frente fria

O calor abafado e as chuvas passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes, volumosas e acompanhadas de raios em algumas áreas, vão continuar no Acre, em Rondônia e no Amazonas, até sexta-feira – 11/5/2018 -, devido à elevada umidade do ar que vem do Atlântico.

No próximo sábado – 12/5/2018 -, desde as primeiras horas do dia, já sem o calor do dia anterior, deverão ocorrer chuvas fortes e volumosas, no leste e no sul do Acre – regiões de Rio Branco e Brasileia -, devido à chegada de uma frente fria, com ventos de sudeste. A partir da tarde, as chuvas serão fortes e volumosas também nas demais áreas acreanas.

Na sequência, haverá incursão de um pouco de ar frio polar, fazendo com que a temperatura fique agradável, no sábado, em Rio Branco, em Brasileia e nas proximidades, podendo ser caracterizada uma leve friagem.

Em Rondônia, praticamente, não haverá incursão de ar polar e, por isso, o tempo deve continuar quente e abafado, com chuvas pontuais.