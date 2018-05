Acusado de matar morador de rua em Cruzeiro do Sul vai a Júri Popular

Um adolescente Ismaile Vasconcelos Antrobos, de 15 anos foi assassinado com pelo menos sete tiros, e duas mulheres ficaram feridas em mais um ataque a tiros que aconteceu na quinta-feira (10), no bairro Canaã, no segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, os disparos foram realizado em frente a uma distribuidora de Gás. Quando a Polícia chegou, encontrou as três vítimas sendo atendidas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).

As duas mulheres apresentavam tiros nas pernas. O jovem de 15 anos, foi alvejado com tiros no rosto e corpo e morreu durante o atendimento. As vítimas estariam juntas quando um veículo se aproximou.

O carro seria um Renault de placas MZY 1070. Um dos ocupantes do veículo efetuou vários disparos. Ismaile Vasconcelos Antrobos, de 15 anos, morreu durante atendimento na ambulância do Samu.

A duas mulheres foram encaminhadas ao Pronto Socorro com ferimentos nas pernas. O local foi preservado para os trabalhos periciais e em seguida uma guarnição da Polícia Militar do Segundo Batalhão, saiu a procura dos suspeitos.