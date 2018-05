Marivaldo Melo prestigia abertura dos Jogos Escolares em Senador Guiomard

Moradores do Joafra fecharam nesta terça-feira, 08, a rua de acesso entre os bairros da Paz e Rui Lino, em Rio Branco.

Eles reclamam que há anos o governo prometeu que, por meio do Ruas do Povo, executaria serviços de infraestrutura no Joafra, porém a promessa não foi cumprida. O resultado é lama no inverno e poeira nas ruas durante o verão.

Os moradores montaram uma espécie de acampamento no local do protesto com direito a barraca e até churrasco. A rua foi fechada com paus e bananeiras. Não há horário para o encerramento do protesto. A via interditada é um dos acessos à Fameta.