Mais um jovem é assassinado e outro fica ferido a tiros na periferia de RB

O investimento na educação básica é uma das prioridades do Ministério da Educação. Em mais uma iniciativa que confirma esse compromisso, o ministro Rossieli Soares anunciou nesta quinta-feira, 10, em Cruzeiro do Sul, no Acre, a autorização de investimentos de R$ 5,6 milhões destinados à construção de três novas creches no município.

“Se queremos melhorar o Brasil, temos que cuidar primeiro das nossas crianças”, ressaltou o ministro. “Assim, a creche tem duas coisas importantes, que é servir para apoiar a criança e servir para apoiar a família. Essas três creches são um investimento nas pessoas, porque são essas as crianças que vão ter a melhor educação para, lá no futuro, competir cada vez mais com esse mundo que tem sido extremamente competitivo. Eu acredito demais na educação básica. Está na hora de cada vez mais, nesse país, nós falarmos daquilo que é essencial para o futuro do Brasil, para o futuro do Acre, para o futuro de Cruzeiro do Sul, que é a educação”.

Os processos para a construção das creches estavam parados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC. Agora, terão suas análises liberadas. As construções serão reformuladas e passarão de metodologia inovadora para a metodologia convencional.

Dois bairros de Cruzeiro do Serão beneficiados: Remanso, que ganhará uma creche, e Santa Luzia, onde serão construídas duas unidades. A primeira será uma construção com projeto Tipo 1 do FNDE – o maior modelo de creche que o FNDE financia, com valor estimado em aproximadamente R$ 2,4 milhões –, e as outras terão projeto Tipo 2 do FNDE, com valor estimado em cerca de R$ 1,6 milhão.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordeiro, reforçou que essas novas creches vão beneficiar muitas crianças do município. “Este é um momento ímpar para Cruzeiro do Sul”, comemorou. “O nosso compromisso é cuidar bem da educação, principalmente da educação básica e do ensino fundamental.”

Juntas, as três creches terão capacidade para atender até 376 crianças em tempo integral. O projeto Tipo 1 tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos, ou 188 crianças em período integral. Já o Tipo 2 contempla até 188 crianças, em dois turnos, ou 94, em período integral.

Presente ao evento, o deputado federal Alan Rick (DEM/AC), destacou que esse investimento vai beneficiar, principalmente, a população carente de Cruzeiro do Sul. “São mais três creches para o nosso município que vão atender à demanda do nosso povo, das famílias mais pobres”, enalteceu.

Sena Madureira – Ainda nesta quinta-feira, o ministro Rossieli Soares participa da inauguração da nova sede do campus Sena Madureira, do Instituto Federal do Acre (Ifac). A obra foi concluída em fevereiro de 2018 e demandou um investimento de R$ 12 milhões.

O campus conta com mais de 4,5 mil m² de área construída. Possui nove salas de aula, sete laboratórios (biologia, física, informática, nutrição animal, química e zootecnia), além de auditório, piscina semiolímpica, biblioteca e quadra poliesportiva. Tem capacidade para receber até 1,2 mil estudantes.

O local oferece cursos técnicos integrados em informática e agropecuária e cursos de bacharelado em zootecnia e licenciatura em física. Oferece ainda Formação Inicial e Continuada (FIC) em auxiliar de cozinha e cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para formação em sonoplasta, higienista de serviço de saúde, pintor restaurador e assistente de costura.

Atualmente, o campus atende a cerca de 500 estudantes regularmente matriculados, além de 200 nas modalidades Pronatec e FIC.

