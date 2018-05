Gladson Cameli libera mais de R$ 3 milhões para municípios do Acre

*Marcus Alexandre Viana

Cada vez acredito mais que é preciso colocar a humanidade, o amor e a humildade à frente das nossas certezas. Só assim podemos ter a alegria de abraçar as pessoas e de merecer entrar na casa de cada um, do jeito que ela é.

Passei as últimas semanas no interior do nosso estado. Comecei pelo Alto Acre, depois me instalei em Cruzeiro do Sul e tive dias maravilhosos de acolhida nos municípios e comunidades do Juruá. Foi pé na estrada, viagens por rios e muitas caminhadas, mas o mais forte foi poder sentir a verdade das pessoas dentro de suas próprias casas, cada uma bem diferente, mas todas tão acolhedoras. Com sabedoria, cada família confirmava a mesma lição de simplicidade, mostrando que é preciso mais amor e menos ódio no mundo de hoje. Esse é o único jeito de superar a intolerância na sociedade e a soberba das pessoas que se julgam melhores que as outras.

Fazer o mundo melhor, com mais amor e mais igualdade, é obra que começa pelo coração de cada um de nós. Nesse momento que tanto criminalizam a política, precisamos ainda mais da verdadeira política para a construção coletiva de um mundo mais justo, solidário e feliz.

Durante mais de seis anos estive focado no trabalho na Prefeitura de Rio Branco. Talvez tenha parado pouco para fazer uma reflexão como esta, mas conduzi uma prefeitura democrática, com uma equipe aberta a todos os segmentos sociais. Respeitamos a pluralidade e promovemos direitos fundamentais, sem preconceitos nem discriminação. Criamos a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, as secretarias adjuntas de Juventude, Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. Valorizamos as manifestações culturais em toda a sua diversidade, desde os editais com total liberdade criativa até movimentos estruturados como as quadrilhas juninas. Com respeito à diversidade, valorização de identidades e políticas afirmativas, ajudamos a tornar Rio Branco uma cidade ainda mais acolhedora. Melhorando o nosso lugar, ajudamos a melhorar o mundo. Por isso esses valores e direitos são temas presentes já na nossa pré-campanha para o Governo do Acre.

No futuro o Brasil vai lembrar com tristeza deste momento de ódio e intolerância. Mas a democracia vai vencer e superar tudo isso. Senti isso no interior do estado, nos municípios e comunidades do Juruá, como na Vila Restauração, às margens do Rio Tejo. É uma lição que vem do coração do Acre, onde gente simples mostra que além das aparências enganadoras, além das redes sociais e dos debates contaminados por interesses disfarçados, precisamos ter humildade e considerar a realidade da casa de cada um.

Por isso vou continuar com o pé na estrada e vou bater na porta da sua casa para ouvir o seu lado, trocar ideias e partilhar sonhos. E se você me oferecer um cafezinho, aí é que a conversa vai ser boa mesmo.

*Marcus Alexandre Viana é ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao governo do Acre