ENEM têm mais de 2,7 milhões de inscritos em três dias

Foi dada a largada para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 e, após 72 horas, foram registradas 2.723.393 inscrições. O balanço foi divulgado aproximadamente às 11h desta quinta-feira (10), por meio do twitter oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), instituição organizadora do exame.

O balanço do ENEM 2018 têm sido divulgado regularmente pela organização. Até a noite desta quarta-feira (9), haviam sido feitas mais de 2,5 milhões de inscrições. O sistema foi liberado para os participantes às 10h da manhã do dia 7 de maio e, após 48h, haviam sido registrados 2.157.689 inscritos contra 1,7 milhões no ENEM 2017, neste mesmo período. Os números revelam crescimento de 23% da edição anterior para a atual.

Estudantes têm até às 23h59 do dia 18 de maio para realizar as inscrições por meio do site oficial do Enem. O pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 82, pode ser feito até o dia 23 de maio. Estão isentas do pagamento 3.361.468 participantes que foram contemplados com a isenção. Mesmo isentos, é obrigatória a realização da inscrição.

Isenção automática para concluintes da rede pública

Entre tantas mudanças anunciadas para esta edição do exame, quando comemora 20 anos desde a primeira aplicação, uma das grandes novidades é a isenção automática concedida a estudantes concluintes do ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

Esta é uma exceção aberta unicamente para o ENEM 2018 já que, até a edição anterior, as etapas de inscrição e solicitação do benefício eram realizadas simultaneamente. Entre as justificativas está a mudança do formato do exame, que antecipou o período de solicitação das isenções a fim de evitar prejuízos financeiros com a ausência de participantes isentos.

Segundo o Inep, as últimas cinco edições do ENEM somaram prejuízo de R$ 962 milhões por conta de participantes que realizaram a inscrição e se ausentaram nos dois dias de aplicação. A instituição pontua que, no Enem 2017, dos 2.017.253 ausentes, 83,8% eram isentos, o que representou prejuízo de mais de R$ 176 milhões.