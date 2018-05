Defensoria Pública promove 4ª edição do Projeto Cidadania na Baixada

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) por meio do Núcleo de Cidadania promove nesta sexta-feira, 11, a quarta edição do Projeto: “Defensoria Pública ao seu lado, cidadania mais próximo de você”. A ação será realizada na Escola Serafim da Silva Salgado, de 8 às 15 h, na baixada da Sobral, em Rio Branco.

Para o coordenador do projeto, Celso Araújo, a ação tem como finalidade garantir o acesso à justiça e aproximar a comunidade da Instituição. “É importante que todos participem, pois é um evento realizado para comunidade e tem por objetivo levar cidadania para todos, por meio dos serviços oferecidos gratuitamente. Além de evitar que as pessoas gastem tempo e dinheiro para se deslocar em busca desses atendimentos”, disse.

O projeto conta com a parceria da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Acre, Associação Brasileira de Odontologia, Universidade Federal do Acre, Ministério Público, 4º BIS de Infantaria e Selva, Instituto Embelleze, Instituto Dom Moacir, Senac, Sesi, Faao, Uninorte, Fameta, do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Políticas para Mulheres, Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, além da parceria com a prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

Confira os serviços que serão oferecidos:

Atendimentos jurídicos pela DPE/AC nas áreas cível e criminal;

Atendimento nas áreas de psicologia e serviço social;

Roda de conversa;

Emissão da 1ª via do RG;

Atendimento, orientação, divulgação e recebimento de notificação de violação doméstica;

Realização de testes de glicemia e aferição de pressão;

Serviços de primeiros socorros.

Atendimento médico e testes rápidos.

Serviço de escovação orientada e aplicação de flúor (para crianças de 12 a 14 anos).

Distribuição de kits de higiene oral.

Serviço de corte de cabelo;

Acompanhamento e cadastro do Bolsa Família;

Oficina gastronômica;

Entretenimento: atividades recreativas como futsal e voley; jogos de mesa (baralho, xadrez, dama e dominó).

Mala de leitura, desenho, jogos didáticos, músicas infantis e contação de história.

Além de palestras de diversas temáticas sociais;