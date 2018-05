Trecho da BR-364, alagado em 2014, será elevado pelo Dnit

Se no passado a política de encarceramento adotada por governos de outros partidos era criticada pelos petistas – já que para a legenda segurança pública é uma questão muito mais social – agora o governo de Sebastião Viana (PT) comemora a superlotação nos presídios acreanos.

Em sua página no Twitter nesta terça-feira (8), Sebastião celebrou o aumento no número de pessoas presas como fruto de sua política de combate à grave crise de violência que assusta a população.

Para amenizar o viés encarcerador de sua gestão, Viana, logo em seguida, fala em fortalecer os programas sociais como outro mecanismo de enfrentar a violência.

Segundo dados do Sistema Penitenciário Nacional, o Acre tem, proporcionalmente, a segunda maior população carcerária do país. As cadeias do estado passaram a ser território fértil para as facções criminosas, que brigam entre si pelo controle do tráfico.

Como de costume, desde que o PT deixou o Palácio do Planalto, em 2016, e Sebastião Viana passou a acusar Michel Temer por todas as mazelas históricas do Acre, o petista classificou o governo federal de omisso, responsabilizando-o pela crise local da segurança.