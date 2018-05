Presidente do PHS vai acionar prefeitura na Justiça por “prevaricação” no caso Juruna

O 1°Fórum de Lideranças Empresariais do Acre acontece nesta quinta-feira, 10, no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), às 19h30, e é destinado principalmente para empresários locais com vocação para liderança.

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), eleito no segundo turno em 2016 com mais de 65% dos votos, sócio do Grupo Athenas, será o palestrante do evento.

Promotor de Justiça de Rondônia por 20 anos e empresário do setor educacional, Hildon tinha no currículo atributos para a solução de dois problemas que dominaram o debate eleitoral em 2016: a corrupção escancarada pela Operação Lava Jato, na qual o Poder Judiciário assumiu protagonismo, e a crise econômica, que abalou os cofres dos municípios brasileiros. Pelo patrimônio e por sua carreira no mundo empresarial, foi comparado, durante a campanha, ao prefeito de São Paulo, João Doria.

“Consideramos extremamente importante promover eventos capazes de gerar conteúdo e esclarecer várias questões, através da troca de conhecimento. Precisamos aperfeiçoar a ideia de utilizar ferramentas e métodos empresariais eficazes na gestão pública”, disse o presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino Bento.