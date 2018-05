Moto de barman assassinado é encontrada abandonada no mato

O árbitro Fábio Santos terá uma agenda lotada no próximo final de semana. Elefoi escalado pela CBF para atuar em duas partidas do campeonato brasileiro nas séries C e D.

Depois de apitar uma partida no Mané Garrincha, em Brasília, Santos estará presente á beira do gramado como árbitro auxiliar em duas partidas no Acre.

No sábado, em Plácido de Castro, no interior do estado, ele será o 4º árbitro no confronto entre Pácido x Barcelona(RO).

24 horas depois, Fábio Santos vai compor a arbitragem na partida entre Atlético x Juazeirense (BA) pela série C.

Confira as escalas:

Sábado 12 de maio- estádio Ferreirão _Plácido de Castro -AC