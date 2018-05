Fórum de empresários do Acre terá como palestrante o prefeito de Porto Velho

O governo do Acre vai convocar 100 novos agentes penitenciários para reforçar a segurança nos presídios do Estado. O ato acontece após o deputado Eber Machado (PDT) iniciar uma série de visitas aos presídios onde foram detectados o baixo efetivo da categoria e diversos problemas estruturais, como a falta de alojamento para os agepens e a precariedade da estrutura das unidades.

Durante reunião na Casa Civil, com a presença de membros do primeiro escalão do governo, Sebastião Viana anunciou que 100 novos agentes penitenciários provisórios serão convocados a fim de reforçar o sistema prisional na capital. A convocação deve ser realizada junto ao concurso simplificado já realizado no último ano, além da cessão de agentes do Instituto Socioeducativo (ISE).

Segundo o governo do Acre, a medida é necessária para que haja um maior controle do Estado no Sistema Penitenciário, visto que a cada ano o número de reeducandos no Acre aumenta em cerca de 700 pessoas. Hoje, só os presos provisórios [que aguardam o julgamento reclusos] são mais de 2 mil. Nos últimos meses aconteceram várias fugas nos presídios de todo o Estado.

O deputado Eber Machado comemorou a decisão do chefe do executivo. “Isso demonstra a preocupação do Estado com a qualidade de trabalho dos agentes penitenciários e a decisão de intervir para fazer novos investimentos em todo sistema de segurança do nosso Acre. Vamos continuar fiscalizando e apresentando sugestões para trazer melhorias”, destaca o parlamentar.