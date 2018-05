Buraco e lama impedem usuários de esperarem ônibus em abrigo

O deputado federal Alan Rick (DEM) recebeu nesta terça-feira, 08, do Chefe de Gabinete do Presidente do Incra, o acreano Francisco José Nascimento, a garantia de que em dia 20 de julho, as famílias que que vivem no Projeto de Assentamento Triunfo, em Acrelândia, receberão seu título definitivo da terra, uma antiga luta que agora se concretiza, graças a ação do parlamentar acreano.

“Esta é uma grande vitória para todas as famílias assentadas no antigo seringal Triunfo. O próprio Nascimento, um acreano que realiza notável trabalho na sede nacional do Incra aqui em Brasília, nos deu essa garantia de que os títulos serão entregues até o dia 20 de julho em solenidade oficial em Rio Branco”, disse Alan Rick, que marcou mais duas reuniões no Acre, em uma ocasião em que o próprio Nascimento estará na Presidência do órgão.

“No dia 19 de julho, iremos ao Seringal São Domingos, uma área de conflito agrário. Levaremos conosco o Superintendente do INCRA/AC, Sebastião Silva; o Superintendente do INCRA/AM, Sandro Maia; o Ouvidor Agrário Nacional, Jorge Tadeu; e convidaremos também o MPF do Acre. Nossa intenção é ouvir os moradores do São Domingos, juntamente com as autoridades, e sair dessa reunião com resoluções para sanar os conflitos na área”, afirma Alan Rick.

Na segunda-feira, 7, antes de embarcar para Brasília, Alan Rick recebeu o delegado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Acrelândia, Nésio Carvalho e Jonas Gomes Jardim, além do agricultor Luiz Poklen, para tratar da demarcação e regularização das terras dos moradores das áreas do Porto Luiz e Triunfo, além do conflito existente no seringal São Domingos, junto ao Incra nacional.

Na região vivem centenas de famílias que dependem do título da terra onde moram, alguns há mais de 30 anos, além da questão do conflito pela posse da terra. Por telefone, Alan agendou a reunião com Nascimento para tratar da questão e buscar uma solução para o problema.

O parlamentar fez questão de agradecer o apoio e a atenção que recebeu do Incra nacional, do Incra regional do Acre e Amazonas, já que se trata de fronteira com o estado vizinho, pelo apoio recebido nas demandas de centenas de assentados que agora terão seus problemas de titulação da terra sanados. “Agradeço enormemente o carinho e a atenção com que todos os órgãos citados e seus representantes têm me tratado. Estamos trabalhando intensamente para resolver as demandas do povo do Acre. Essa vitória não é nossa, mas de todos os trabalhadores que lutam por um Acre melhor”, destaca Alan Rick.