Árbitro do Acre vai atuar em dois jogos do brasileirão em 24 horas

Termina nesta quarta-feira, 9, o prazo para eleitores de todo o país solicitarem alterações no título e no local de votação visando as eleições 2018. O primeiro turno acontece dia 7 de outubro e o segundo turno, se houver, no dia 28 do mesmo mês.

Na capital acreana, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realiza mutirão de atendimento no Ginásio do SESI, no bairro Manoel Julião. Segundo o órgão, por dia a estimativa é de 1.200 atendimentos/dia , entre regularização, emissão de título, transferência de domicílio e segunda via. O atendimento segue até esta quarta (9), das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço.

Quem precisa só tirar a segunda via do título de eleitor não deve procurar os cartórios nesse período, para evitar filas. A reimpressão do documento pode ser feita a qualquer tempo. O pedido de voto em trânsito também tem prazo diferente: 17 de julho a 23 de agosto.