Um destaque evangélico e político

Na avaliação do ex-deputado Astério Moreira, que conhece como poucos o meio evangélico, destaca entre os Pastores evangélicos, como o que tem maior poder de congregação política, que também é respeitado pelo exercício do pastoreio religioso, o Pastor da Igreja Batista do Bosque, Agostinho Gonçalves. O Agostinho (foto), se transformou hoje numa referência de moral e caráter retos e na parte política é o que melhor sabe se conduzir numa campanha política, fazendo um trabalho sem envolver a IBB, por isso o destaco, comentou o ex-parlamentar. Moreira defendeu que a comunidade evangélica tem sim que participar da política porque são cidadãos. Além de cristãos, os evangélicos têm que exercer a cidadania.

PERFIL POPULAR

Sobre nota, citando Jarbas Sostes (PHS) e Manuel Marcos (PRB) como dois puxadores de votos da chapinha dos nanicos da FPA, o ex-deputado federal Chicão Brígido lembra que, ele e Henrique Afonso são nomes de perfil popular e campeões de votos que podem surpreender.

ASSUNTO PARA VEREADORES

Este pedido de reajuste do preço da passagem de ônibus era para ter a participação dos vereadores no debate, com direito a voto no Conselho Tarifário. Estranho ficarem fora.

QUADRO DE INDEFINIÇÃO

O dirigente do PCdoB, Edvaldo Magalhães, reagiu com cautela ao anúncio da candidatura do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT), não vendo como martelo batido: até Junho vão acontecer mudanças nos quadros partidários, até lá viveremos um processo de indefinições

MÃOS AO ALTO! É UM ASSALTO!

É como todo dono de veículo se sente, quando chega no “Posto de Gasolina” para abastecer: assaltado, descaradamente, à luz do dia, com o preço do litro da gasolina. E como virou um assalto institucionalizado, não há nem como o cidadão procurar a polícia. Resta pagar.

CORDA NO PESCOÇO

Um aliado da FPA me fez ontem a seguinte observação sobre uma nota na coluna de que o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), tem de criar pautas novas na campanha, para não virar a mesmice do PT. “Luis Carlos, ele é ousado, pela modernidade, mas está de mãos atadas, porque é obrigado a elogiar o atual governador, de cuja máquina estatal ele precisa”.

PRESSÃO DO IRMÃO

E completando a mesma observação, revelou: o Marcus ainda recebe do irmão do governador, Jorge Viana (PT), pressão para que fique elogiando o governador. Como ele, JV não concorda com muita coisa do governo, mas não pode falar, para não perder apoio da máquina estatal.

SABER SE ESTÁ PREPARADO

A questão não é a promessa do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), de estar presente em todos os debates que acontecerem na campanha. A questão é se a turma que o cerca o preparou com conhecimentos para os enfrentamentos.

DEBATE COM DADOS

Pelo que a coluna tem informação, os assessores ou as assessoras do candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), nunca se reuniram com ele para mostrar os números reais do Estado, onde o governo do PT falhou, não pode ser genérico, na base do arroubo, mas com dados. O problema não é ir aos debates, mas se sair muito bem nos debates que participar.

LADAINHA

A ladainha ouvida pelo candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), na reunião com os comerciantes em Cruzeiro do Sul foi a falta segurança, assaltos, domínio dos bandidos, e a pauta exorbitante do ICMS e a forma antecipada de cobrar impostos. Reclamação unânime.

NÃO CONHEÇO

Se existir deve ser alguém que tem cargo de confiança perdido na multidão. Não conheço um comerciante acreano que não reclame da insegurança e da pauta e forma de cobrança do ICMS. Estes dois pontos criaram uma demanda reprimida de descontentamento na classe.

VAI VIRAR PASTOR

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), é o nosso Jair Bolsonaro paroquial. No seu programa é contra o aborto, identidade de gênero, a favor da diminuição da maioridade penal, fim do estatuto do desarmamento, contra o casamento gay, tudo para agradar os evangélicos.

TEM POSIÇÃO

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), tem muitos pontos negativos, mas um é extremamente positivo: sempre mostra a cara no enfrentamento duro com o PT. Não adianta ser oposição apenas no nome e sem fazer nenhum contraponto ao projeto falido da florestania.

NÃO TEM VARINHA DE CONDÃO

O candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) tem que se policiar nos seus discursos, em que aparece como portador de uma varinha de condão para resolver todos os problemas do Acre. Seja quem vencer a eleição, vai receber um governo quebrado, e não pode prometer o céu.

COMPORTAMENTO PERIGOSO

Prometer por prometer é perigoso porque a cobrança é inevitável. Todos até hoje se lembram da promessa de saúde de primeiro mundo, 20 mil empregos, 20 mil casas populares e etc…

NÃO FOI ÁS COMPRAS

Outro equívoco desta pré-campanha é o Gladson ir pela cabeça de bajuladores e ficar anunciando que já ganhou a eleição no primeiro turno, quando o próprio sabe ser esta uma disputa equilibrada e sem favorito. Lembrando sempre que o PT ainda não foi às compras.

CULPA COMPARTILHADA

O desastre da administração do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, deve ter sua culpa compartilhada com o ex-prefeito Vagner Sales, que foi o padrinho da sua candidatura.

QUEM CRESCER FORTE, QUE NASÇA VIÇOSO

O MDB insiste em ter o PP como bucha de canhão na disputa de deputado estadual, pressionando por uma coligação, que só o favoreceria. É aquela velha história de que, quem quer crescer forte, que nasça viçoso. É até vergonhoso o MDB não ter chapa completa.

SAIR DA HIBERNAÇÃO

Reconheço o senador Jorge Viana (PT) como um bom governador e um bom prefeito de Rio Branco. Mas parece que hibernou! Com tudo o que aconteceu e está acontecendo ao seu partido ainda discursa como nos velhos tempos, como se o PT ainda fosse uma virgem. Tudo o que está acontecendo com as suas lideranças mostram que esta virgindade foi para o espaço.

NÃO COMUNGO DA ESPERANÇA

Não comungo da esperança que esta disputa para deputado federal e deputado estadual vai ser limpa, sem compra de votos, com temor de tudo o que ocorreu na Lava Jato. Será tão suja como as anteriores. Por dois motivos: há quem queira comprar voto e há quem queira vender.

ESPERAR O MP

O mais comedido antes de colocar em pauta o Estatuto da Família na pauta de votação da Assembléia Legislativa seria esperar o resultado do pedido de inconstitucionalidade, argüido na justiça pelo MP. A tendência é o pedido formulado pelo MP vir a ser aceito,

TUDO NO SEU TEMPO

Não sei qual a programação da prefeita Socorro Nery para este verão, mas não há nada mais urgente a ser atacado que os buracos nas ruas, já chegaram ao insuportável. Para ser justo, a cobrança à prefeita só poderá ser feita com a estabilização do verão, antes disso é açodamento.

TEMPO DE CARÊNCIA

A prefeita Socorro Nery merece um tempo de carência que é exatamente o verão. Se ao terminar o período da estiagem não ter tido sucesso, a partir daí as críticas serão justas.

NEM PELADEIRO

A zaga e o goleiro do Rio Branco não eram para ter vez nem em time de peladeiro, muito menos num time de profissional. Uma peneira tem menos buracos que a defensiva estrelada.

FAZENDO BONITO

Já o Atlético Acreano está fazendo bonito na Série C, atropelando quem aparece na frente.

VOTOS DE SAÚDE AO CACIQUE

Os votos de saúde ao Moisés Diniz, o bom Cacique, que sofreu ontem um pique de pressão.

AUMENTO BASEADO EM QUE?

Temos uma das passagens mais caras do Brasil. Temos um dos piores serviços de transporte coletivo. O salário do trabalhador está estagnado. Baseado em que mesmo quer se colocar o preço das passagens em 4 reais? É bom lembrar aos senhores que estão no poder municipal que este é um ano eleitoral. E que a maioria do eleitorado é quem anda de ônibus. Este é um componente que tem de estar no debate. Aumento num tempo de crie econômica é cruel.