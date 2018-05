Homem tenta matar esposa à bala após discussão em Cruzeiro do Sul

Uma tentativa de homicídio foi registrada na altura do km 40, BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. O morador João de Araújo Souza, 28 anos de idade, foi atingido com uma facada no pescoço, indo parar no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava vindo da cidade de Manoel Urbano quando resolveu parar na Mercearia Araújo. Minutos depois a luz apagou e o autor do crime chegou lhe furando no pescoço.

A proprietária da Mercearia informou aos policiais que não houve briga, nem desentendimento entre as partes envolvidas. Com isso, ninguém soube explicar direito qual foi o motivo da tentativa de morte. As informações são do Juruá Online.

Após concretizar a ação, o acusado evadiu-se do local tomando rumo ignorado e até agora não foi localizado. A vítima João de Araújo Souza foi conduzida pelos donos da mercearia até o PS do hospital de Sena e conseguiu sobreviver.