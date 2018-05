Homem acusado de estupro é preso pela Polícia Civil na “Sapolândia”

O ex-deputado e atual presidente do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Moisés Diniz, sofreu um pico de pressão e precisou ser levado às pressas ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O problema de saúde ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (7) na residência oficial do governador, enquanto aguardava audiência com Sebastião Viana.

“O Moisés teve um pico de pressão. Ele está bem. Os exames indicam que foi apenas um pico de pressão. Nada cardíaco ou neurológico”, diz Edvaldo Magalhães, antecessor de Diniz no Depasa.

Agora à noite, o ex-deputado foi levado ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia para exames de ressonância para análise do quadro neurológico e cardiovascular. Mais cedo passou por tomografias no Huerb.

Magalhães estava com Moisés Diniz no momento do pico de pressão. Ambos aguardavam em uma sala para serem recebidos pelo governador. A certa altura Diniz reclamou de fortes dores de cabeça e disse que a pressão estava alterada.

Foi então solicitado ajuda médica. Ele foi atendido pelo deputado e médico Jenilson Leite (PCdoB). Segundo Magalhães, Moisés foi andando até a ambulância do Samu. Consciente, reclamava apenas de dores.

(Foto: Davi Said)