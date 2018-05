Bradesco do Bosque é autuado duas vezes em 48 horas pelo Procon por não cumprir Lei da Fila e deve pagar multa

O Procon do Acre está fechando o cerco contra agências bancárias que desrespeitam o usuário e não cumprem a Lei da Fila. Nesta terça-feira, 08, fiscais do órgão flagraram idosos há mais de três horas à espera de atendimento no Bradesco do Bosque, em Rio Branco, em uma agência superlotada.

Um flagrante desrespeito ao cliente que se repete há dois dias. Segundo o diretor-presidente do Procon, Diego Rodrigues, esse é o segundo dia seguido que a agência é autuada após uma avalanche de reclamações através do disk denúncia do Procon.

“Pelo segundo dia consecutivo autuamos a agência do Bradesco do Bosque. Idosos, mulheres há mais de 3 horas aguardando atendimento.

Várias denúncias de pessoas que estavam no interior do banco. Em dois dias, duas autuações, que certamente serão convertidas em multas”, informa.

Diego salienta que a agência deve ser multada por não cumprir a lei. Em caso de reincidência há até previsão de fechamento do estabelecimento.

“A nova lei nos assegura aplicar multas mais rígidas. A primeira multa deve ser no valor aproximado de R$ 100.00,00, a segunda terá o valor dobrado. E em casos de seguidas reincidências, poderá haver a suspensão do alvará de funcionamento e a interdição por tempo indeterminado da agência”, explica.