Bandidos invadem e fazem “o limpa” em casa às margens da BR-364

Uma bebê de apenas 1 anos de idade teve 70% do corpo queimado após uma panela com água quente cair sobre ela dentro de casa. A criança foi atendida pela UTI Móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã desta segunda-feira, dia 07.

O acidente aconteceu na região da Sobral, onde a criança vive com a mãe. De lá, a menina foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde recebeu atendimento no setor de emergência da unidade de saúde. O caso deixou profissionais e familiares bastante abalados.

Segundo informado ao ac24horas, a mãe havia colocado água no fogão para preparar um chá. Rapidamente, quando a criança brincava com a irmã, a panela caiu, sem chance de retirar a bebê do local. A criança está estável e deve acompanhada de perto pelos médicos.